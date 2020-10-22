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Аэропорт Петропавловска объявят банкротом

Задолженность аэропорта по зарплате составляет 24 млн тенге.

Фото : pkzsk.info22 октября 2020, 07:00

Аэропорт Петропавловска в скором времени пройдет процедуру банкротства и перейдет в государственную собственность, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство Петропавловск.news.

К акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалов обратились работники Международного аэропорта, которые несколько месяцев сидят без заработной платы. По информации пресс-службы акима области, задолженность будет погашена поэтапно.

Сам же аэропорт в скором времени пройдет процедуру банкротства и перейдет в государственную собственность. Такая мера позволит сохранить воздушную гавань и увеличивать количество рейсов, — отметили в пресс-службе.

Это уже не первый раз, когда сотрудникам не платят вовремя зарплату. В декабре 2016 года завершилась реконструкция Петропавловского аэропорта, в рамках которой полностью отремонтировали взлетно-посадочную полосу и модернизировали пассажирский терминал.

Теперь терминал может принимать до 200 пассажиров в час. Местные власти тогда заявили, что наладят авиаперевозки из России, Китая, стран Евросоюза, и даже обещали запустить новые авиамаршруты в Россию и страны дальнего зарубежья. Однако по факту, этого так и не произошло, из североказахстанского аэропорта можно улететь в определенные дни только в Нур-Султан и на юг Казахстана.


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