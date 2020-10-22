56,2 тысяч рабочих мест создано в Алматинской области

Также за счет средств фондов и спонсоров оказана помощь 396 тысячам жителей области на общую сумму 4,9 млрд. тенге.

На особом контроле в Алматинской области находится вопрос повышения уровня жизни населения и обеспечения работой жителей региона, сообщает zakon.kz.

В рамках реализуемых государственных программ, в области создано 56,2 тысяч рабочих мест, из них 30,1 тысяч – постоянные. Об этом, в ходе очередной онлайн сессии маслихата рассказал аким Алматинской области.

В ходе отчета перед депутатами, аким области отметил, что существенную помощь в трудоустройстве граждан, высвободившихся в период карантина, оказала "Дорожная карта занятости", в рамках которой реализуются 1051 проект на 105,6 млрд. тенге с созданием 20,9 тыс. рабочих мест.

Наряду с трудоустройством, программа позволила реализовать такие крупные проекты, как строительство 7 школ и 8 врачебных амбулаторий, капитальный ремонт 35 школ, реконструкция систем водоснабжения в 64-х и ремонт дорог в 220-ти населенных пунктах.

Помимо "Дорожной карты занятости", в области реализуются программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", на нее выделено 16,1 млрд.тенге. 1535 человек направлены на бесплатное профтехобразование, краткосрочные курсы прошли 1263 человека, из которых 710 трудоустроены на постоянные рабочие места, - отметил Амандык Баталов.

Не остаются в стороне и социальные рабочие места, молодежная практика и общественные работы, в рамках которых трудоустроено свыше 22-х тысяч безработных и самозанятых граждан. Также рассказал о реализации социальных выплат.

Более 15 тысяч семей, из числа социально-уязвимых слоев населения, получили адресную социальную помощь на общую сумму 5,5 млрд. тенге.. А гарантированный социальный пакет выдан 19 тыс. детям получателей АСП в возрасте от 1 до 6 лет на сумму 712,5 млн. тенге.В период чрезвычайного положения 368,2 тыс. человек получили выплаты в размере 42 500 тенге на сумму 15,7 млрд. тенге, - подчеркнул аким области.

Кроме того, за счет средств фондов "Біргеміз", "Біргеміз Жетісу" и спонсоров оказана помощь 396 тысячам жителей области на общую сумму 4,9 млрд. тенге.

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