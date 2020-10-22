Машины заберут половину всех работ к 2025 году - исследование

Миллионы рутинных или ручных работ будут вытеснены технологиями.

Половина всех рабочих задач будет выполняться машинами к 2025 году, что, вероятно, приведет к еще большему неравенству среди людей. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума, передает zakon.kz.

Аналитический центр ВЭФ заявил, что "революция роботов" создаст 97 миллионов рабочих мест по всему миру, но уничтожит почти столько же.

Рутинные или ручные работы в области администрирования и обработки данных были наиболее подвержены угрозе автоматизации. Новые рабочие места появятся в сфере здравоохранения, Big Data, и зеленой экономики.

Исследование форума охватило 300 крупнейших мировых компаний, в которых работают восемь миллионов человек по всему миру. Более 50% опрошенных работодателей заявили, что они ожидают ускорения автоматизации некоторых функций в своих компаниях, в то время как 43% считают, что они, скорее всего, сократят рабочие места из-за технологий.

Аналитики заявили, что пандемия ускорила внедрение новых технологий, поскольку фирмы стремились сократить расходы и внедрить новые методы работы. Теперь рабочие сталкиваются с двойной угрозой от "ускорения автоматизации и последствий рецессии COVID-19".

Это углубило существующее неравенство на рынках труда и обратило вспять рост занятости, достигнутый после глобального финансового кризиса в 2007-2008 годах. Это двойной сценарий разрушения, который представляет собой еще одно препятствие для работников в это трудное время. Окно возможностей для активного управления этими изменениями быстро закрывается, - приводит ВВС слова управляющего директора ВЭФ Саадии Захиди.

В настоящее время около трети всех рабочих задач решаются машинами, а остальное делают люди, но к 2025 году баланс изменится, отметили эксперты.

Роли, которые опираются на человеческие навыки, такие как консультирование, принятие решений, рассуждение, общение и взаимодействие, будут востребованы. Кроме того, произойдет "всплеск" спроса на работников для заполнения рабочих мест в зеленой экономике и новые роли в таких областях, как инженерия и облачные вычисления.

В свою очередь миллионы рутинных или ручных работ будут вытеснены технологиями, что больше всего повлияет на самых низкооплачиваемых, самых низкоквалифицированных работников.

Аналитики предупреждают, что миллионы людей должны будут пройти переподготовку, чтобы справиться с изменениями, в то время как правительства должны будут обеспечить "более прочные системы социальной защиты".

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