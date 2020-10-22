Лучшие участники онлайн-лагеря IQ награждены ценными призами

В мероприятиях участие принимали заместители акимов районов, директора школ, вожатые, победители и родители.

ОЮЛ "Альянс волонтеров Казахстана" в целях реализации проекта "Birgemiz: Bilim" в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях при грантовой поддержке НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" в период с 7 июля по 17 августа организовало два сезона онлайн-лагеря IQ для сельских школьников.

Для участия в лагере были сформированы отряды с сопровождением вожатых-педагогов привлеченные для работы на конкурсной основе. В каждом отряде участие приняли от 10-40 учеников, общее количество за два сезона составило около 400.

В рамках лагеря участники не только готовились к ЕНТ и олимпиадам, они также принимали участие в олимпиадах по математике и английскому языку, в конкурсе чтецов стихотворении Т.Айбергенова "Жыр жауһары", в интеллектуальных викторинах, проведенных совместно с QazaqGeography.

Экспертная Комиссия из двух областей выбрали 51 победителей, среди которых 27 из Акмолинской и 24 из Восточно-Казахстанской областей.

В период с 5 по 17 октября проектная команда организовала церемонии награждения самых лучших участников в 13 районах ноутбуками, планшетами и наборами робототехники. В каждой области выявлены абсолютные победители: Әділбек Айкүміс, ученица школы-гимназии №9 города Щучинск (Акмолинская область) и Коробейников Глеб, ученик средней школы Верх-Уба (ВКО).

В мероприятиях участие принимали заместители акимов районов, директора школ, вожатые, победители и родители.

Благодарю вас за организацию такого, полезного проекта. Конечно, в связи с пандемией все мы были дома, и детям это давалось нелегко. И в этот момент мы получили информацию о начале онлайн-лагеря. Во время участия в лагере Глеб принимал активное участие, самостоятельно слушал все онлайн-уроки опубликованные на сайте www.birgemizbilim.kz и выполнял домашние задания. В итоге он стал победителем и получил ноутбук, - выразила свои пожелания мама победителя Глеба Коробейникова Коробейникова Анна.

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