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Харламов показал мастер-класс по общению с мошенниками

Харламов не смог сдержать смех.

Фото : uznayvse.ru22 октября 2020, 10:18

Российский юморист и шоумен Гарик Харламов показал мастер-класс по общению с мошенниками, передает zakon.kz.

Видеозапись телефонного разговора с неизвестным он опубликовал в Instagram.

Ролик начинается с того, что мошенник просит Харламова открыть клавиатуру на телефоне и набрать слово "поддержка". Комик делает вид, что не понимает значение слов "раскладка" и "клавиатура" и не может набрать нужное сообщение.

В ходе разговора Харламов не смог сдержать смех, в итоге мошенник обозвал его матерным словом.

Я написал "П", - сказал собеседнику Харламов.

Присутствует нецензурная лексика


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