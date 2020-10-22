МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики доступны новые меры господдержки

Предприниматели смогут снизить кредитную нагрузку по всем действующим кредитам.

Правительство Казахстана утвердило изменения в постановление "О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства", согласно которому малому и среднему бизнесу будет оказана помощь в наиболее в пострадавших от кризиса секторах экономики.

Малый и средний бизнес переживает сложные времена, по сути, приняв на себя основной удар пандемии, – отметил в своем ежегодном Послании народу Казахстана глава государства. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать МСБ дополнительную поддержку со стороны государства, в том числе по рефинансированию кредитов на льготных условиях. В соответствии с утвержденными изменениями предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, секторах экономики, могут субсидировать через АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" часть ставки вознаграждения по действующим кредитам и лизинговым сделкам, выданным банками до 31 августа 2020 года.

В числе компаний и предприятий, которые могут воспользоваться господдержкой субъекты МСБ, работающие в сфере розничной торговли, гостиничного бизнеса, туристические агентства, кинотеатры, фитнес-центры, техобслуживания и ремонта транспорта, дошкольного и начального образования и др., всего в перечень включены 29 видов деятельности.

Согласно условиям поддержки, предприниматель будет оплачивать 6% номинальной ставки вознаграждения, а разницу между номинальной ставкой вознаграждения по кредиту/лизинговой сделке и ставкой, оплачиваемой предпринимателем, будет оплачивать государство, - проинформировали в Фонде "Даму".

Важным условием для участия в программе является отсутствие у предпринимателя по состоянию на 16 марта 2020 просроченной задолженность сроком более 180 дней по основному долгу и/или начисленному вознаграждению.

Новая мера поддержки предусмотрена на период с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года (период субсидирования), при этом номинальная ставка вознаграждения по кредитам не ограничена на период с 16 марта по 31 августа, с 1 сентября по 15 марта 2021 года не должна превышать 18%.

Для получения меры господдержки предпринимателям необходимо обратиться с заявлением в банк до 30 октября текущего года, далее на основании переданных банками реестров и анкет-заявлений Фонд "Даму" принимает решение о возможности субсидирования в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

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