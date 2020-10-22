У аллергии и коронавируса обнаружили одинаковые симптомы

Чтобы не спутать - нужно обратиться к специалисту.

Некоторые симптомы коронавируса могут совпадать с сезонными проявлениями довольно распространенного в мире заболевания, сообщает zakon.kz.

Как понять, что именно вас беспокоит, в интервью радио Sputnik объяснила врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих.

Кашель и затрудненное дыхание. Сейчас эти симптомы заставляют думать в первую очередь о коронавирусе. Однако по меньшей мере еще 25 заболеваний проявляют себя подобным образом, в том числе и аллергия.

Если такие симптомы повторяются у человека из года в год, скорее всего, это проявление аллергического заболевания, которое обострилось с наступлением осенних холодов. Холодный осенний воздух сам по себе аллергеном не является, как думают многие, но запустить аллергическую реакцию может, объяснила врач.

Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод – это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции, – сказала врач-аллерголог.

Характерные для осени аллергены – это плесневые грибы и пылевые клещи.

Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма, – сказала Алла Рыжих.

Аллергия, кстати, дает тем, кто ею страдает, небольшой бонус в виде меньшей степени подверженности вирусным заболеваниям. Хотя это, конечно, не гарантия, что они не могут заболеть коронавирусом.

Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими заболеваниями аллергики болеют реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE), – пояснила врач-аллерголог.

Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, нужно обратиться к специалисту.

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