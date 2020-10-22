Что изменилось в правилах предоставления жилья оставшимся без него в результате ЧС

Жилище из государственного жилищного фонда предоставляется на безвозмездной основе.

Постановлением Правительства РК от 20 октября 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила предоставления жилищ гражданам, оставшимся без него в результате чрезвычайной ситуации, передает zakon.kz.

Так, говорится, что для обеспечения жильем граждан или возмещения им расходов на самостоятельное осуществление индивидуального жилищного строительства по типовым проектам взамен получения жилища из государственного жилищного фонда местные исполнительные органы на основании обращений в течение двух месяцев формируют списки граждан, оставшихся без жилища и нуждающихся в его получении или принявших решение о самостоятельном осуществлении индивидуального жилищного строительства по типовым проектам взамен получения жилища из государственного жилищного фонда.

По истечении двух календарных дней после завершения формирования списков граждан, оставшихся без жилища и нуждающихся в его получении, местный исполнительный орган, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация природного и/или техногенного характера, создает комиссию по обеспечению жильем граждан, оставшихся без жилища в результате чрезвычайной ситуации.

Положение о комиссии по обеспечению жильем определяется местным исполнительным органом.

Комиссия по обеспечению жильем на основании представленных документов и прилагаемого местным исполнительным органом заключения о состоянии зданий и сооружений с указанием рекомендаций о невозможности их дальнейшей эксплуатации в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда или предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

При этом жилище из государственного жилищного фонда предоставляется на безвозмездной основе.

Оставшиеся без жилья в результате ЧС предоставляют в местный исполнительный орган следующие документы:

- копии документа, удостоверяющего личность гражданина РК. В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие чрезвычайной ситуации или в период ее ликвидации - копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

- заявление от собственника недвижимого имущества (либо от его представителя по доверенности);

- технический паспорт объекта недвижимости (жилища);

- идентификационный документ на земельный участок (акт на право частной собственности на земельный участок);

- справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданные госкорпорацией «Правительство для граждан».

Основаниями для отказа в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда являются:

- отсутствие вышеуказанных документов;

- установление недостоверности предоставляемых документов.

После принятия решения о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда комиссией по обеспечению жильем местный исполнительный орган в течение 5 календарных дней осуществляет заключение договора с гражданином о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда.

При отказе граждан от получения жилища из государственного жилищного фонда (взамен разрушенного) возмещение им расходов на самостоятельное осуществление индивидуального жилищного строительства осуществляется по стоимости типового проекта нового жилого дома.

После принятия протокольного решения комиссией по возмещению расходов местный исполнительный орган в течение 5 рабочих дней заключает Соглашение с собственником жилища по поэтапной выплате средств с обязательным предоставлением подтверждающей документации (актов выполненных работ) о завершении каждого этапа строительства дома.

При этом возмещение расходов (выплата средств собственникам) на самостоятельное осуществление индивидуального жилищного строительства по типовым проектам осуществляется местным исполнительным органом поэтапно на основании заключенного двухстороннего Соглашения.

После заключения двухстороннего Соглашения местным исполнительным органом в течение 3 рабочих дней принимается решение о выделении средств гражданам, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

Перечисление средств осуществляется на лицевой или карт-счет граждан, открытые в банках и иных организациях, имеющих лицензию на проведение отдельных видов банковских операций.

Возмещение расходов гражданам, принявшим решение о самостоятельном осуществлении индивидуального жилищного строительства, взамен получения жилища из государственного жилищного фонда осуществляется за счет и в пределах бюджетных средств, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с бюджетным законодательством РК и/или за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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