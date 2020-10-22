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В Кызылординской области в степном пожаре погибло 700 овец

Они находились на выпасе и принадлежали частному крестьянскому хозяйству.

Фото : МЧС22 октября 2020, 13:00

В Жанакорганском районе Кызылординской области в результате степного пожара погибло 700 голов мелкого рогатого скота (овец), передает zakon.kz.

По информации официального представителя МЧС РК Талгата Уали, 21 октября 2020 года в 18:50 час. с.Тугискен Аккорганского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области, (расстояние до ближайшей ПЧ 74 км), на скошенном рисовом поле произошло загорание сухой стерни на предварительной площади 30 га.

21 октября в 21:48 час пожар ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано 19 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС и добровольных пожарных формирований.

Среди людей жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, в результате пожара погибло около 700 голов овец), также большое количество животных получили ожоги. Они находились на выпасе и принадлежат частному крестьянскому хозяйству.

Причина пожара и ущерб устанавливаются после работы комиссии.


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