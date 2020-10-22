Казахстанца арестовали в США за контрабанду электроники на 50 млн долларов

Ему грозит длительный срок.

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения в контрабанде десяти лицам, двум из них заочно. Стоимость электроники, переправленной ими незаконно в Россию, оценили в свыше 50 млн долларов. При обыске у арестованных нашли 600 тыс. долларов и партии электронных устройств, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, прокуратура подала судье Восточного округа Нью-Йорка прошение оставить под стражей арестованных.

Правительство [США] направляет это письмо, требуя, чтобы суд распорядился о долговременном задержании ответчиков Сайюза Дайбагии и Антона Перевозникова. В дополнение к этому, в случае невнесения существенных условий в договоренность об освобождении под залог, правительство требует продлить нахождение под стражей и остальных обвиняемых, арестованных сегодня: Акмала Асадова, Шохруха Саидова, Марата Шадхина, Кирилла Сокхончука и Зокира Искандерова, - говорится в ходатайстве.

Свое ходатайство прокуратура объяснила тем, что подозреваемые могут сбежать от следствия. По данным американских властей, среди подозреваемых гражданин России Дайбагия, проживающий в США гражданин Казахстана Перевозников, натурализованные граждане Америки Шадхин и Сокхончук.

Они и остальные в случае освобождения из-под стражи "могут бежать в Россию, Узбекистан или Казахстан, с которыми у Соединенных Штатов не заключено соглашений о взаимной экстрадиции", утверждается в ходатайстве.

В США каждый случай провоза товара без соответствующей экспортной декларации наказывается сроком лишения свободы до пяти лет, а контрабанды - до 10 лет тюрьмы.

В МИД РК прокомментировали задержание казахстанца. Отмечается, что он живет в США 10 лет.

По данным правоохранительных органов США, предоставленной нашему Генеральному консульству в Нью-Йорке, среди задержанных на самом деле есть один гражданин Казахстана. Он сейчас находится под стражей и обвиняется в незаконной контрабанде электронной техники. Начались следственные мероприятия. На сегодняшний день наш соотечественник не просил о встрече с консулом и не обращался за помощью. Тем не менее Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке будет заниматься оказанием всей необходимой консульско-правовой помощи по осуществлению защиты прав и законных интересов задержанных граждан РК, - сообщили в МИД.

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