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Мужчина прокатил бывшую жену на капоте в Нур-Султане

Женщина не пострадала.

Фото : 24.kz22 октября 2020, 15:38

В Нур-Султане водитель прокатил бывшую жену на капоте Kia Cerato, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайт МВД РК, семейная драма развернулась глубокой ночью на привокзальной площади по улице Гете.

В ходе разговора, который проходил в салоне автомашины, между парой произошел словесный конфликт. Со слов женщины, она вышла из машины, но забыла документы в машине. Муж, не открыв ей двери начал движение, и в это время она запрыгнула на капот автомобиля. Несмотря на это водитель, продолжил движение, набирая скорость.

Проезжавшие мимо водители, увидев женщину на капоте, пытались остановить нарушителя, но он, не снижая скорости, обгонял попутные автомобили. В итоге водители блокировали автомобиль.

Сотрудники Центра оперативного управления по камерам видеонаблюдения заметили ночную погоню и направили на место экипаж автопатрульной полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские, доставили водителя и женщину в управление полиции.

Бывшие супруги после разбирательства претензий друг к другу не имели. Женщина не пострадала. По данному факту в отношении водителя Kia Cerato возбуждено административное производство по статье 593 ч.1 Кодекса РК об административных правонарушениях.


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