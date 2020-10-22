Министерство иностранных дел Китая заявило, что сделка с оружием, вероятно, окажет серьезное влияние на отношения с США.

США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму около $1,8 млрд, что, вероятно, приведет к росту напряженности в отношениях с Китаем, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что сделка предполагает продажу трех систем вооружения, включая ракетные установки, датчики обнаружения и артиллерию. В их число входят 135 высокоточных крылатых ракет, также мобильные легкие ракетные установки и воздушные разведывательные капсулы.

На прошлой неделе советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен заявил, что Тайвань должен "укрепиться", несмотря на малую вероятность вторжения Китая на остров. Министерство обороны Тайваня заявило, что это оружие поможет "создать надежный боевой потенциал и усилить развитие асимметричной войны".

Министерство иностранных дел Китая заявило, что сделка с оружием, вероятно, окажет серьезное влияние на отношения с США.

Продажа оружия из США Тайваню серьезно нарушает принцип одного Китая, это серьезное нарушение внутренних дел Китая, китайского суверенитета и интересов безопасности, - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В последние месяцы США активизировали свои контакты с Тайванем. Отмечается, что при администрации Трампа США продала Тайваню больше оружия, чем раньше.

21 августа Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи Тайваню вооружений. Пекин неоднократно выступал против наращивания военной мощи Тайваня и выражал протест Штатам из-за сотрудничества с островом в оборонной сфере.

Стоит отметить, что почти все страны, и в том числе и Казахстан признают, что Тайвань является частью Китая.

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