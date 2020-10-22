Марсия Фавале: Сельское хозяйство – это новое "черное золото" Казахстана

У Казахстана светлое будущее с огромными возможностями.

Продовольственный кризис и нехватка качественных продуктов питания сейчас рассматриваются как главные последствия пандемии COVID-19. Бьют тревогу не только эксперты ВОЗ и ВТО, но и лидеры мировых держав, таких как Китай. По их словам, ограничительные меры на торговлю продовольствием влекут за собой серьезные риски. Поэтому сфера сельского хозяйства сейчас привлекает инвесторов не меньше, чем tech-индустрия. Казахстану удалось не допустить продовольственный кризис в период локдауна, однако рост цен на товары первой необходимости и импортные товары требует внедрение новых подходов и диверсификации экономики.

Журналист Forbes.kz поговорил с инвестиционным банкиром, лектором бизнес-школы Said Оксфордского университета и независимым директором АО "Банк развития Казахстана" (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек") Марсией Элизабет Фавале о новых экономических вызовах, инвестиционной привлекательности и развитии странового бренда Казахстана в эпоху свирепствующего COVID-19.

Вы уже много лет работаете в инвестиционной сфере в Казахстане и являетесь членом Совета Директоров БРК. Как вы видите будущее инвестиций в Казахстане?

- У Казахстана светлое будущее с огромными возможностями. Ключевым моментом является мобилизация цепочки добавленной стоимости в стране для максимального использования возникающих возможностей. Казахстан хорошо справился с прошлым финансовым кризисом и смог сохранить свой инвестиционный рейтинг и привлечь инвестиции на высоком уровне. Казахстан даже создал контрольный показатель реструктуризации, признанный Парижским клубом. Этот пример даже изучается в Оксфордском университете в качестве кейса.

Когда дело доходит до инвестирования в зарубежную страну, на окончательное решение инвестора влияет множество факторов - риски и политическая стабильность являются одними из важных факторов. Не так давно в Казахстане прошли выборы и был избран новый президент, за которым мир внимательно следил. Казахстан имеет стабильную политическую ситуацию и может контролировать свой общественный имидж. Иностранные инвесторы видят в Казахстане плацдарм в Центральную Азию, учитывая его стабильность и геополитическое значение в регионе. С этой точки зрения Казахстан очень успешен в плане национального брендинга.

Социально-экономическое положение страны также является важным фактором. Для этого нам нужно задать простой вопрос: как Казахстан воспринимается внутренней и внешней аудиторией? Казахстану необходимо осознавать, что сегодня внутренний интерес к политике и процедурам будет чрезвычайно важен. Поскольку зарубежные инвесторы и иностранная аудитория будет обращать внимание на сигналы о том, как местная аудитория чувствует себя, как о них заботятся, как они привлекаются для участия в государственных делах. Это влияет на репутацию страны и на желание инвестора быть здесь.

В то же время лучшее, что может сделать страна, - это сбалансировать две вещи: минимизировать риски и помочь инвесторам снизить их. Я не очень приветствую гарантии. За некоторыми исключениями, гарантии заставляют инвесторов игнорировать управление рисками. Если отечественные инвесторы заинтересованы в долгосрочной перспективе инвестирования в свою страну, то это служит хорошим предзнаменованием для иностранных инвестиций.

К примеру, в феврале мы в БРК начали готовиться к воздействию COVID. Мы постарались рассмотреть риски и предугадать как он повлияет на инвестиции, операции с этими инвестициями и на людей, которые работают на наших проектах. Это применимо и ко всей стране. Где страна видит недостатки и свою уязвимость в период пандемии? В Казахстане эта уязвимость проявляется в системе поставок, как это было с лекарствами. Как мы можем минимизировать это? Может необходимо инвестировать в электронное здравоохранение? Одной из проблем, о которой говорили люди, это нехватка врачей. Понятно, что врачи нужны здесь и сейчас, но на будущее может необходимо инвестировать в медицинский персонал и помочь им стать сертифицированным медперсоналом, которые могут получить повышение квалификации. Тот же вопрос с ценами на продукты питания. У нас в Америке они просто в миг взлетели. Люди, живущие за чертой бедности, имеют наименьший доступ к лекарствам, а теперь и цены на продукты питания растут. Это все риски, с которыми нужно работать.

Какая из отраслей, по-вашему наиболее перспективная с точки зрения инвестиций в Казахстане?

- По моему мнению, сельское хозяйство – это новое "черное золото" Казахстана. У Казахстана огромная территория, несмотря на суровый климат в некоторых регионах. Мы должны инвестировать в сельское хозяйство - агротехнику, агротовары, технологии, которые ориентированы на казахстанскую реальность. Именно на стыке агрокультуры и технологий. Давайте вспомним Бразилию, где стали инвестировать в инновации в сельском хозяйстве. Сейчас они лидеры в агроэлектронике и теперь у бразильских частных компаний достаточно денег, чтобы выкупить государственные компании в Америке и Европе . Продовольственная безопасность имеет большое значение. Важно думать об устойчивом сельском хозяйстве, основанном на агротехнике. В Казахстане много людей, которые имеют хорошее образование и опыт. Уверена, что, если направить деньги и время на разработку технологий, вы стали бы партнерами мировых компаний и страна получил бы второе дыхание своей экономики.



Вы несколько раз подняли важность вопроса развития странового бренда через призму привлечения инвестиций. Изменятся ли подходы во время и после пандемии?

- Идея национального брендинга или брендинга страны, неважно до или после пандемии COVID, одна и та же. Иностранцы, так и сами граждане, должны иметь положительное представление о стране. Здесь важно несколько составляющих – инвестиции, человеческий капитал, технологичность.

Что касается конкретно пандемии и ее влияние на имидж страны, то опыт некоторых стран показал, что правительства должны придерживаться рекомендаций, основанных на научных исследованиях, не отрицать влияние происходящего, не скрывать существующие проблемы, а решать их.

Например, не хватает врачей, не хватает лекарств - давайте их получим, не хватает коек для интенсивной терапии - хорошо, как можем решить вопрос? Надо действовать. Я считаю, что в условиях пандемии самое важное - это управлять способностью ограничивать эту пандемию или сводить ее к минимуму с помощью действий, основанных на науке, без отрицания, без ослабления карантина, осознавать, что, когда вы инвестируете в людей, проявляете заботу о них, экономика восстановится.

Кроме того, правительство должно открыто вещать: “да, это правда, у нас не хватает врачей, но при этом мы расскажем, что предпринимается для решения данного вопроса”. Народ при этом сможет видеть какие меры правительство предпринимает. Таким образом, частью национального брендинга является умение не отказываться от новых платформ и форм связи, а, наоборот подумать, как с помощью них эффективно сблизится со своей аудиторией. Поэтому, когда у вас есть технологии, которые удерживают людей, вы контролируете одну из самых важных вещей – стиль правильной подачи информации. У вас не может быть никакого брендинга без качественной подачи данных. При всем этом важно быть правдивыми и защищать информацию от искажения, а ведь это возможно, когда люди могут найти любую информацию из первоисточника. Только в этом случае население доверяет власти, иностранные инвесторы видят открытость системы, а это как следствие, улучшает имидж страны.

Вы уже 5 лет является независимым директором Банка развития, какова его роль в привлечении инвестиций и экономике страны?

- Роль Банка развития чрезвычайно важна, и он успешно выполняет свои функции. БРК не только воздействует на внутренний рынок, поддерживая отрасли под государственным мандатом, предоставляя свое финансирование. Также он является флагманом, формирующим брендинг, потому что все, что мы транслируем, это видят иностранные инвесторы. Как Вы знаете, БРК неизменно успешно выпускает облигации. По сути, он привел корпоративный сектор страны на рынок облигаций. В UBS, где я был главой отдела исследований корпоративных облигаций CEMEA и управляющим директором, мы вывели первые еврооблигации (БРК) на международные рынки капитала. Совсем недавно БРК выпустил облигации в тенге, что вызвало значительный интерес иностранных инвесторов. И снова Банк создал для Казахстана международный ориентир. Эти выпуски не были бы успешными, если бы БРК не пользовался сильным инвестиционным профилем на международном уровне. Я горжусь тем, что принимала участие в обеих кампаниях.

Одна из самых важных вещей, которое правительство должно сделать в дополнение к продвижению отраслей - это прислушиваться к инвестиционному опыту таких учреждений как БРК. Они находятся на передовом фронте вкладывания инвестиций в экономику страны. За время работы в Совете директоров, я наблюдала высокий уровень анализа проектов. Поэтому правительству необходимо выслушать мнение аналитиков БРК об отраслях, какая отрасль работает, а какая нет.

Подытоживая, все вышесказанное, с брендом Казахстана связывают добывающие отрасли - добычу, нефти и газа. Инвесторы всегда смотрят сферы, где, по их мнению, самая высокая доходность с минимальным риском. В Казахстане нужно начать создавать условия для развития в других отраслях, чтобы заинтересовать как местных, так и иностранных инвесторов. Если хотим диверсифицированную, устойчивую экономику, надо развивать другие сферы и это должно помочь росту инвестиций. Надо помочь местным предприятиям расти. И нам нужно поменять мнение людей, чтобы они покупали в Казахстане, товары казахстанского производства. Страна должна стимулировать интересы местного бизнеса и, опять же, вдохновить внутренних инвесторов инвестировать в Казахстан, а не покидать страну или инвестировать в другие страны.

Думаю, что инвестиции в частный бизнес, который стимулирует внутреннее развитие создадут более устойчивую экономику. Инвестиции в изменения могут пережить определенного чиновника, они будут менять систему управления, поэтому важно работать над изменениями и улучшением стандартов. Вы не сможете развить устойчивую экономику, если не сделаете ставку на свой внутренний человеческий капитал, на внутренние уже существующие ресурсы. Если вам самим это не нужно, зачем оно иностранному инвестору?

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