Как проводится лечение и наблюдение за пациентами с COVID-19 на дому

Если болезнь протекает в бессимптомной форме, то пациентам рекомендуется самоизолироваться.

Согласно клиническому протоколу диагностики и лечения COVID-19, больные могут проходить лечение на амбулаторном уровне, то есть на дому, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта столичного акимата, в частности, не госпитализируют заразившихся с бессимптомным, легким, среднетяжелым течением.

Все случаи регистрации коронавирусной инфекции направляются в поликлиники столицы, после чего участковые врачи связываются с больными, чтобы определить их состояние, а также тактику ведения или лечения пациента.

Как сообщили в столичном управлении общественного здравоохранения, в случае если у человека отсутствуют клинические проявления, пациент находится на домашнем карантине, и врачи из его поликлиники наблюдают дистанционно путем обзвона или видеозвонка.

У лиц без клинических симптомов на момент выявления положительного результата ПЦР в течение 14 дней наблюдения, что равно продолжительности инкубационного периода, может развиться заболевание, поэтому они подлежат медицинскому наблюдению ПМСП в домашних условиях согласно приказу Министерства здравоохранения РК. Наблюдаться медицинскими работниками они будут онлайн, то есть ведение таких больных проводится дистанционно, – сообщили в управлении.

Как уточнили в представительном органе, держат связь с бессимптомными больными специалисты поликлиник по телефону и через мессенджеры. Каждый день медработники делают обзвоны таких пациентов и узнают их состояние. Если самочувствие заразившегося не ухудшается в течение 14 дней, то мониторинг снимается. При появлении симптомов – повышении температуры тела, кашля, затрудненного дыхания, одышки – участковый врач принимает новую тактику ведения или рассматривается госпитализация в стационар.

Если болезнь протекает в бессимптомной форме, то пациентам рекомендуется самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности заражения окружающих. Также стоит вести здоровый образ жизни, хорошо питаться и соблюдать режим сна.

Заразившимся с легкой и среднетяжелой формами заболевания во время изоляции в домашних условиях следует избегать сидячего образа жизни, обезвоживания и принимать достаточный объем жидкости. Пациентам необходимо следить за температурой, частотой пульса, дыхания, артериальным давлением, сатурацией (при наличии пульсоксиметра).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!