О чем говорил Токаев на заседании НСОД

Президент отметил важность улучшения условий для граждан, переселяющихся с юга на север Казахстана.

В своем выступлении глава государства отметил, что Национальный совет стал эффективной институциональной структурой, способной установить конструктивный диалог между властью и обществом, а его члены вносят вклад в выработку и реализацию важных для нашей страны решений, передает zakon.kz.

Пресс-служба Акорды сообщает, что Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что, несмотря на пандемию, на платформе НСОД регулярно обсуждаются актуальные вопросы развития страны, реализовано несколько важных инициатив и в данный момент разрабатываются новые предложения по реформированию различных сфер государственной политики.

Граждане должны увидеть и ощутить на себе конкретные результаты государственной политики не в какой-то далекой перспективе, а уже в ближайшее время. Надо понимать, что международные рейтинги, при всей их важности, уже не производят впечатления на граждан и не оказывают эффекта на их социальное самочувствие, – убежден Президент.

В выступлении была отмечена важность дальнейшей политической модернизации страны, включая введение выборности сельских акимов, совершенствование механизмом вовлечения женщин и молодежи в Парламент и местные представительные органы.

Токаев также высказался о предложении членов НСОД о необходимости обязательного повышения представленности женщин в руководящих органах компаний с государственным участием до 30 %.

Полагаю, что мы должны подумать о поэтапной реализации данной инициативы. Это сделает бизнес-сферу более привлекательной для женщин, повысит позиции Казахстана в специализированных международных рейтингах, – сказал глава государства.

Президент также затронул вопросы трудовой миграции казахстанцев. По его мнению, в данной сфере сохраняются сложности с регистрацией, различные бытовые трудности и другие проблемы, с которыми приходиться сталкиваться некоторым нашим согражданам.

Это многогранный процесс, который имеет такие положительные стороны, как повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социокультурной среде. Поэтому государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции. Правительству следует предметно изучить все эти вопросы и внести предложения, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил важность улучшения условий для наших сограждан, переселяющихся с юга на север страны. В качестве примера он привел Северо-Казахстанскую область

Здесь возводится новое жилье для переселенцев, развивается коммунальная инфраструктура, строятся различные социальные объекты. Считаю, что дополнительной стимулирующей мерой поддержки станет увеличение размера помощи переселенцам в два раза – с 35 до 70 МРП, – заявил глава государства.

Также он указал на необходимость доработки программ "Серпін" и "С дипломом в село", эффективная реализация которых сделала бы северные регионы более привлекательными для молодежи.

Президент отдельно остановился на вопросах системы образования. Он напомнил о своем поручении по трансформации организационной структуры высших учебных заведений.

Большинство вузов уже стали некоммерческими акционерными обществами. Это вызывает в обществе всякие домыслы и опасения по поводу последующей продажи крупных государственных вузов в частные руки. В этой связи заявляю, что национальные и государственные вузы продаваться не будут. Данный вопрос находится на особом контроле, – подчеркнул глава государства.

Говоря о проблемах в развитии цифровой инфраструктуры наших школ, а также обеспечении школьников компьютерами в условиях продолжающейся пандемии, Президент заявил, что со стороны государства последовательно принимаются необходимые меры для обеспечения качественного образовательного процесса в школах страны.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на содержательной стороне школьного образования.

Результаты авторитетных международных исследований показывают, что у наших школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности. Поэтому привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских школах. Интерес к чтению, познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи. А библиотека должна быть местом средоточия этого интереса, проводником в увлекательный мир книг, – считает Президент.

Глава государства полагает, что отечественные библиотеки должны соответствовать современным реалиям, при этом не теряя своей просветительской роли.

В выступлении также были затронуты вопросы защиты прав детей. Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разработать и внедрить с 2022 года национальный мониторинговый механизм – Индекс благополучия детей. Введение Индекса даст возможность отслеживать эффективность национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах и в разбивке по регионам.

Президент также остановился на положении людей с особыми потребностями. По его словам, государство уделяет значительное внимание вопросам инклюзивного образования, созданию безбарьерной среды, обеспечению инфраструктурной доступности, расширению возможностей по трудоустройству для таких лиц. В то же время эти меры недостаточны для удовлетворения нужд людей с особыми потребностями.

Глава государства поднял проблему борьбы с торговлей людьми.

Предстоит принять конкретные меры по повышению эффективности профилактики и выявления уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. Нужно оказывать помощь всем лицам, включая и иностранных граждан, ставшим жертвами торговли людьми и принудительного труда, – считает Президент.

Говоря о развитии экологического туризма, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу внедрения постоянной практики обсуждения с общественностью мастер-планов развития государственных национальных природных парков.

Резюмируя свое выступление, глава государства подчеркнул, что предстоящая 30-летняя годовщина Независимости должна пройти под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развития здравоохранения и образования, защиты экологии. Как подчеркнул Президент, год 30-летия Независимости – это возможность понять то, что нам дала Независимость, осознать её значение и ценности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!