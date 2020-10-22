Казахстанский нокаутер показал акробатический трюк на тренировке

На опубликованном видео Султан показал, как умеет ходить на руках.

Непобежденный казахстанский боксер, молодежный чемпион WBC Султан Заурбек (9-0, 7 КО), выступающий во втором полулегком весе, не устает проводить тренировки в Великобритании в ожидании следующего боя, передает zakon.kz.

Наш соотечественник на данный момент тренируется в боксерском зале GB Boxing Camp и пробует новые упражнения, используя акробатические навыки. На опубликованном видео Султан показал, как умеет ходить на руках. Сделал он это акробатическое упражнение довольно легко.

На данный момент из действующих спортсменов такой же трюк на тренировках любит показывать экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко.

Добавим, что на ринг Заурбек выйдет 11 ноября в Саут-Киркби (Англия), его соперником будет английский боксер Джефф Офори (10-3-1, 3 КО).





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