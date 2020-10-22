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Казахстанский нокаутер показал акробатический трюк на тренировке

На опубликованном видео Султан показал, как умеет ходить на руках.

Фото : Instagram22 октября 2020, 16:38

Непобежденный казахстанский боксер, молодежный чемпион WBC Султан Заурбек (9-0, 7 КО), выступающий во втором полулегком весе, не устает проводить тренировки в Великобритании в ожидании следующего боя, передает zakon.kz.

Наш соотечественник на данный момент тренируется в боксерском зале GB Boxing Camp и пробует новые упражнения, используя акробатические навыки. На опубликованном видео Султан показал, как умеет ходить на руках. Сделал он это акробатическое упражнение довольно легко.

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Бүгін ерекше жаттығу.????????#alhamdulillah . . #sultanzaurbekking#gymboxing #boxingtraining #boxing . ????#alhamdullah

Публикация от ???????????????????????? ???????????????????????????? (@sultanzaurbek) 21 Окт 2020 в 7:53 PDT

На данный момент из действующих спортсменов такой же трюк на тренировках любит показывать экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко.

Добавим, что на ринг Заурбек выйдет 11 ноября в Саут-Киркби (Англия), его соперником будет английский боксер Джефф Офори (10-3-1, 3 КО).


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