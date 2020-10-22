Казахстанский нокаутер показал акробатический трюк на тренировке
На опубликованном видео Султан показал, как умеет ходить на руках.
Непобежденный казахстанский боксер, молодежный чемпион WBC Султан Заурбек (9-0, 7 КО), выступающий во втором полулегком весе, не устает проводить тренировки в Великобритании в ожидании следующего боя, передает zakon.kz.
Наш соотечественник на данный момент тренируется в боксерском зале GB Boxing Camp и пробует новые упражнения, используя акробатические навыки. На опубликованном видео Султан показал, как умеет ходить на руках. Сделал он это акробатическое упражнение довольно легко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бүгін ерекше жаттығу.????????#alhamdulillah . . #sultanzaurbekking#gymboxing #boxingtraining #boxing . ????#alhamdullah
На данный момент из действующих спортсменов такой же трюк на тренировках любит показывать экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко.
Добавим, что на ринг Заурбек выйдет 11 ноября в Саут-Киркби (Англия), его соперником будет английский боксер Джефф Офори (10-3-1, 3 КО).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!