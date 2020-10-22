Вопросы сотрудничества обсудили Касым-Жомарт Токаев и президент Кореи Мун Чжэ Ин

Собеседники констатировали укрепление взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, в том числе по линии ВТО и МАГАТЭ.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, передает zakon.kz.

Главы государств рассмотрели текущее состояние и перспективы углубления стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Республикой Корея, - говорится на сайте Акорды

Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин дали высокую оценку успешному экономическому сотрудничеству, ставшему возможным в результате договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Корея в Казахстан в апреле 2019 года.

Президент Мун Чжэ Ин особо отметил открытие завода по производству легковых автомобилей «Hyundai» в Алматы.

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение положительной динамикой товарооборота, несмотря на последствия пандемии.

Собеседники констатировали укрепление взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, в том числе по линии ВТО и МАГАТЭ.

В ходе беседы также были затронуты вопросы продуктивного сотрудничества в борьбе против пандемии коронавируса.

Президент Республики Корея подтвердил свое приглашение Касым-Жомарту Токаеву посетить Южную Корею с визитом в следующем году.

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