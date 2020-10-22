Токаев: 2021-й станет годом 30-летия Независимости

Юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии, - пишет Президент.

На IV заседании НСОД объявил о решении провозгласить 2021 год Годом 30-летия Независимости, сообщает zakon.kz.

Об этом Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter.

На IV заседании НСОД объявил о решении провозгласить 2021 год Годом 30-летия Независимости. Это хороший повод для осмысления пройденного пути. Юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии. pic.twitter.com/hTZ3TGveKO — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 22, 2020

Это хороший повод для осмысления пройденного пути. Юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии, - пишет Президент.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!