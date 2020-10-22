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Токаев: 2021-й станет годом 30-летия Независимости

Юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии, - пишет Президент.

Фото : Акорда22 октября 2020, 20:06

На IV заседании НСОД объявил о решении провозгласить 2021 год Годом 30-летия Независимости, сообщает zakon.kz.

Об этом Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter.

Это хороший повод для осмысления пройденного пути. Юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии, - пишет Президент.


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