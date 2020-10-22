Суд смягчил приговор Ефремову

Актер и его адвокаты рассчитывали на иное решение.

Московский городской суд смягчил приговор Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима, передает zakon.kz.

Об этом, сообщил корреспондент "Известий" из зала суда.

Защита добивалась замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Прокуратура выступала за то, чтобы изначальный приговор оставить без изменений.

Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что актер выплатил компенсации потерпевшей стороне. Кроме того, в постановлении суд отказал в признании потерпевшими по делу гражданской жены погибшего в ДТП Ирины Стерховой и фирмы-владелицы автомобиля Lada "Стоун XXI".

Ефремов подал апелляционную жалобу на приговор о своего имени, в которой указал, что раскаивается и признает себя виновным и просит о смягчении приговора. Свое поведение на процессе в первой судебной инстанции он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева и попросил суд не учитывать направленную Пашаевым апелляционную жалобу, а также жалобу второго адвоката Елизаветы Шаргородской.

Ранее Ефремов в последнем слове извинился перед родственниками погибшего и заверил, что бросит пить.

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