Алиев заявил о взятии азербайджано-иранской границы под полный контроль

По словам Алиева, полный контроль над границей с Ираном стал возможен после освобождения поселения Агбенд в Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под полный контроль границу с Ираном, включая участки в Нагорном Карабахе, передает zakon.kz

Об этом азербайджанский лидер сообщил на своей странице в Twitter. По словам Алиева, полный контроль над границей с Ираном стал возможен после освобождения поселения Агбенд в Карабахе.

С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

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