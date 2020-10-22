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Алиев заявил о взятии азербайджано-иранской границы под полный контроль

По словам Алиева, полный контроль над границей с Ираном стал возможен после освобождения поселения Агбенд в Карабахе.

Фото : ProPress22 октября 2020, 20:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под полный контроль границу с Ираном, включая участки в Нагорном Карабахе, передает zakon.kz

Об этом азербайджанский лидер сообщил на своей странице в Twitter. По словам Алиева, полный контроль над границей с Ираном стал возможен после освобождения поселения Агбенд в Карабахе.


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