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Не простудиться бы на ваших похоронах - Путин ждущим "затухания" России

Кроме того, по словам российского лидера, США уже вряд ли могут претендовать на исключительность.

Фото : kremlin.ru22 октября 2020, 21:32

Президент России Владимир Путин предостерег недругов страны, которые, по его мнению, ждут постепенного "затухания" страны, фразой "не простудиться бы на ваших похоронах", сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в ходе выступления на дискуссионном клубе "Валдай" по видеосвязи. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Я уверяю вас, дорогие друзья: мы абсолютно объективно оцениваем наши возможности - интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал. И, укрепляя наше страну, глядя на то, что происходит в мире, - предупредил президент России, - хочу сказать всем, кто ещё ждёт постепенного затухания России... Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах.

Также Путин считает, что Россия считает укрепляет свои позиции. США же не могут претендовать на исключительность. "Да и нужна ли эта исключительность самим США?" - задал Путин вопрос, добавив, что усиливается Китай, по тому же пути идет Германия. Лидер РФ считает, что некоторые международные организации становятся заложниками эгоистических интересов лидеров некоторых стран.


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