Не простудиться бы на ваших похоронах - Путин ждущим "затухания" России

Кроме того, по словам российского лидера, США уже вряд ли могут претендовать на исключительность.

Президент России Владимир Путин предостерег недругов страны, которые, по его мнению, ждут постепенного "затухания" страны, фразой "не простудиться бы на ваших похоронах", сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в ходе выступления на дискуссионном клубе "Валдай" по видеосвязи. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Я уверяю вас, дорогие друзья: мы абсолютно объективно оцениваем наши возможности - интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал. И, укрепляя наше страну, глядя на то, что происходит в мире, - предупредил президент России, - хочу сказать всем, кто ещё ждёт постепенного затухания России... Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах.

Также Путин считает, что Россия считает укрепляет свои позиции. США же не могут претендовать на исключительность. "Да и нужна ли эта исключительность самим США?" - задал Путин вопрос, добавив, что усиливается Китай, по тому же пути идет Германия. Лидер РФ считает, что некоторые международные организации становятся заложниками эгоистических интересов лидеров некоторых стран.

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