Путин лично поручил разрешить Навальному вылететь в Германию

Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Не так ли? - спросил российский президент.

Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что сам поручил разрешить блогеру Алексею Навальному вылететь в Германию на лечение, сообщает zakon.kz.

Президент России рассказал, что после обращения жены Навального Юлии сразу попросил Генпрокуратуру разрешить вывоз оппозиционера за рубеж, несмотря на ограничения на выезд в отношении Навального из-за уголовного дела.

Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. <...>. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать, — сказал Путин.

Он напомнил, что Генпрокуратура неоднократно просила дать биологический материал и официальное заключение, подтверждающее отравление Алексея Навального "Новичком". По словам Владимира Путина, это необходимо, чтобы "доисследовать это и чтобы у нас появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела".

Путин рассказал, что также предлагал направить в Германию российских специалистов для совместного расследования с французскими, немецкими, шведскими коллегами.

Но ничего же не дают. Как вы объясните, почему? Объяснения нет,— продолжил он.

Более того, организация по запрещению химического оружия нашла в пробах навального не "Новичок", а какое-то другое вещество, - напомнил Путин. Этот факт уже ставит под сомнения те заявления, которые были сделаны ранее.

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