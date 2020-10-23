ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев коронавируса за сутки

С начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 41,104 миллиона случаев заражения COVID-19

Число новых заразившихся COVID-19 в мире за 24 часа увеличилось на 423,8 тысячи человек, сообщает zakon.kz.

Такие сведения сообщаются на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Перед этим максимальное число заражений за сутки было зафиксировано 17 октября, когда коронавирус выявили у 412,8 тысячи человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 пришлось на Соединенные Штаты, где за день зарегистрировали более 60 тысяч заражений. Еще свыше 55 тысяч новых случаев выявили в Индии, 26 тысяч — в Великобритании и 25 тысяч — во Франции. В Бразилии суточный прост заражений составил 23 тысячи, в Аргентине — 18 тысяч.

С начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 41,104 миллиона случаев заражения COVID-19, более 1,128 миллиона человек скончались.

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