Итого выздоровевших в Казахстане - 105493.

За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 7

город Алматы - 7

Актюбинская область - 1

Атырауская область - 38

Жамбылская область - 10

Карагандинская область - 10

Костанайская область - 2

Павлодарская область - 10

Северо-Казахстанская область - 23

Всего в стране выздоровели – 105 493 человека от COVID-19.

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