За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Итого выздоровевших в Казахстане - 105493.
Фото : zakon.kz.23 октября 2020, 08:15
За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 7
город Алматы - 7
Актюбинская область - 1
Атырауская область - 38
Жамбылская область - 10
Карагандинская область - 10
Костанайская область - 2
Павлодарская область - 10
Северо-Казахстанская область - 23
Всего в стране выздоровели – 105 493 человека от COVID-19.
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