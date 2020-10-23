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За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Итого выздоровевших в Казахстане - 105493.

Фото : zakon.kz.23 октября 2020, 08:15

За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов
город Нур-Султан - 7
город Алматы - 7
Актюбинская область - 1
Атырауская область - 38
Жамбылская область - 10
Карагандинская область - 10
Костанайская область - 2
Павлодарская область - 10
Северо-Казахстанская область - 23

Всего в стране выздоровели – 105 493 человека от COVID-19.


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