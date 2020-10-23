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Как ухаживать за кожей рук при использовании антисептиков

Увлажнение кожи играет важную роль в уходе за ней.

Фото : pixabay.com23 октября 2020, 09:55

Секрет ухода за кожей рук при использовании дезинфицирующих средств раскрыла врач-дерматолог Инна Петросова, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Прежде всего, при использовании антисептиков для борьбы с коронавирусом необходимо учитывать реакцию кожи на подобные средства, - сказала Инна Петросова.

Дерматолог отметила, что отталкиваться надо именно от индивидуальной чувствительности кожи.

Что один и тот же антисептик может вызвать различные реакции у человека с аллергией и у человека без заболеваний, - подчеркнула врач.

Увлажнение кожи также играет важную роль в уходе за ней. Следует наносить увлажняющий крем уже через 5-10 минут после применения антибактериальных средств.

Помимо этого, врач считает, что наряду с использованием дезинфицирующих средств ношение перчаток и частое мытье рук также могут привести к проблемам.


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