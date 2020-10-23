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329 человек вернулись в Казахстан без ПЦР-справок 

Они помещены в карантинные стационары.

Фото : pikist23 октября 2020, 10:09

Ночью 23 октября прибыло 11 международных авиарейсов, 1291 пассажир, в том числе со справками - 962, без справок - 329 граждан Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султан - 5 рейсов, 522 пассажира, со справками - 373, без справок - 149; в Алматы - 5 рейсов, 728 пассажиров, со справками - 548, без справок - 180; в Актау - 1 рейс, 41 пассажир, со справками - 41, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа в городах Нур-Султан и Алматы.

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, Египта, ОАЭ, Беларуси, Грузии и России.


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