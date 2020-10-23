Как адвокатам защитить свои профессиональные права
Ведущий вебинара Таир Назханов.
Фото : pikist.com23 октября 2020, 11:00
Дамы и господа!
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "Защита профессиональных прав адвокатов".
Расскажем о способах защиты адвокатов, которые подвергаются ущемлению прав со стороны госорганов, суда, должностных лиц государственных и частных юридических лиц при ДОБРОСОВЕСТНОМ осуществлении своей деятельности.
Ведущий вебинара – Таир Назханов, Председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов, известный казахстанский адвокат, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры".
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