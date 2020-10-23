Горячие новости
Читайте также

Как адвокатам защитить свои профессиональные права

Ведущий вебинара Таир Назханов.

Фото : pikist.com23 октября 2020, 11:00

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "Защита профессиональных прав адвокатов".

Расскажем о способах защиты адвокатов, которые подвергаются ущемлению прав со стороны госорганов, суда, должностных лиц государственных и частных юридических лиц при ДОБРОСОВЕСТНОМ осуществлении своей деятельности.

Ведущий вебинара – Таир Назханов, Председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов, известный казахстанский адвокат, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты