Роспотребнадзор опроверг мнение о школьниках и COVID-19

Дети в гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек.

Предположение о том, что школьники - активные разносчики коронавируса, не подтвердилось. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей, - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными "входными воротами" является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, уточнил Тотолян.

И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 - дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп, - пояснил эпидемиолог.

По его словам, у детей из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 даже при заражении коронавирусом этого вируса очень немного. А раз у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим, и поэтому он гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек, заключил Тотолян.

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