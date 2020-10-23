"Слив канализации" в арыки объяснили в Алматы Тазалык

Производился слив остаточной воды из дождевых резервуаров.

Жители Алматы опубликовали в Facebook видео с арычной системой, по которой течет, судя по всему, загрязненная вода, передает zakon.kz.

Кадры были сняты на проспекте Аль-Фараби в сторону проспекта Назарбаева.

Центр города - невыносимая вонь и посмотрите, пожалуйста - слив канализации бурным потоком! - говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировали в Алматы Тазалык.

У нас есть насосная станции на Аль-Фараби - Достык. Когда дожди идут, все воды уходят в большой резервуар. Оттуда насосом выкачивают воду наверх. Сегодня обещают дождь, была проверка насосов. Остатки воды из резервуара сливали две минуты. Это не канализационные сливы, это остаточная вода. Специфичный запах от застоявшегося ила. Никакой аварии нет, резервуар и насос готов. Точно такой же резервуар у нас стоит на Аль-Фараби - Назарбаева под мостом. Там работают три насоса, вода выходит в арыки по Аль-Фараби на запад, - пояснил заместитель начальника "Алматы Тазалык" по Медеускому району Ерболат Калдыбаев.

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