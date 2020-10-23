Эксперты осудили заражение людей коронавирусом для поиска вакцины

Ожидается, что "добро" на испытания будет получено к ноябрю или декабрю 2020 года.

После провала печально известной стратегии "коллективного иммунитета", которая привела к резкому росту случаев заболевания COVID-19, Великобритания планирует запустить спорные испытания на людях. Ученые хотят намеренно заразить вирусом 90 здоровых добровольцев после одобрения правительства. Это решение вызвало критику в среде экспертов, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Сообщается, что добровольцы будут преднамеренно подвергнуты воздействию коронавируса, чтобы протестировать разрабатываемые вакцины в контролируемой среде.

Преимуществом сложных испытаний называют быстроту определения эффективности вакцины (два месяца). Помимо этого, ученым не нужно ждать пациентов, которые заразились COVID-19 естественным путем.

Нормативные и этические утверждения со стороны властей все еще находятся на рассмотрении. Ожидается, что "добро" на испытания будет получено к ноябрю или декабрю 2020 года. По прогнозам, испытания начнутся весной или летом следующего года.

Заместитель главного медицинского директора Великобритании профессор Джонатан Ван-там предупредил, что испытания могут быть не очень успешными.

Некоторые эксперты заявили о том, что правительство Великобритании "играет в азартные игры со здоровьем и даже жизнями добровольцев".

Пекинский эксперт по биоэтике и политике здравоохранения, а также исполнительный директор Китайской академии медицинских наук Чжай Сяомэй, сказал, что сейчас не время проводить этот эксперимент, поскольку существует мало информации об опасностях нового коронавируса.

По его словам, важным базовым показателем для проведения такого рода экспериментов на международном уровне является изученность болезни и доступность эффективного лечения. Однако новый коронавирус довольно необычен, и специальное лекарство еще не разработано, поэтому безопасность добровольцев находится под угрозой.

Заместитель директора кафедры биологии патогенов Уханьского университета Ян Чжаньцю, указал, что эксперимент нанесет необратимый физический ущерб добровольцам, увеличивая риск заражения и смерти.

По состоянию на вечер четверга подтвержденные случаи заболевания COVID-19 в Великобритании достигли 792 203, погибли 44 248 человека.

Согласно ранним сообщениям СМИ, Великобритания попыталась получить коллективный иммунитет в марте. Однако тогда резко возросли заражения и смертность. Этот план был публично отвергнут правительством, когда стала известна опасность.

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