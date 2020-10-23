Плазма выздоровевших от COVID-19 не дает преимущества пациентам - исследование

Плохая эффективность плазмы не удивляет.

Наблюдение за более 400 пациентами в Индии показало, что воздействие плазмы выздоровевших от коронавируса недостаточно для улучшения выздоровления, передает zakon.kz со ссылкой на Sky News.

Ученые изучили 464 пациентов, поступивших в больницы страны в период с апреля по июль. Одной половине переливали плазму выздоровевших с интервалом 24 часа.

Через неделю у группы, получавшей плазму, наблюдалось снижение одышки и усталости. Но это не уменьшило число смертей или прогрессирование в тяжелую стадию болезни в течение 28 дней. Ученые заявили, что плазма не показала "никакой чистой клинической пользы для пациентов".

Профессор вирусологии из Университета Рединга Ян Джонс отметил, что плохая эффективность плазмы не удивляет.

У нас все еще нет достаточного количества методов лечения на ранней стадии, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания. До тех пор, пока это не станет возможным, предотвращение заражения вирусом остается ключевой повесткой, - отметил он.

Он добавил, что плазма, скорее всего, будет эффективна, если дать ее пациенту вскоре после заражения.

Эксперт по клеточной микробиологии Университета Рединга Саймон Кларк отметил, что исследование смогло показать небольшое влияние на скорость, с которой пациенты смогли избавиться от вируса, но этого было недостаточно, чтобы улучшить их выздоровление.

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