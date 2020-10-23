Как восстановить обоняние после COVID-19

Для этого необходимо вспоминать ароматы.

Для того, чтобы восстановить утраченное обоняние, что часто случается с людьми, переболевшими COVID-19, необходимо вспоминать ароматы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Гульнара Ахмадеева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Нужно иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов — ароматические масла подойдут — и периодически их нюхать в течение 20-30 секунд. Нюхать вдумчиво, вспоминая аромат, вкус, полностью концентрируясь на ощущениях, — сказала врач.

По ее словам, так же можно действовать и в отношении потерянной вкусовой чувствительности.

Функция хранения информации, собственно, память, не страдает, она сохранена. Поэтому мы, по сути, помогаем заново выстроить межнейронные связи от центра хранения информации к воспринимающему аппарату, то есть рецепторной части обонятельного анализатора, — объяснила она.

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