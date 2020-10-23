Хабиб vs Гэтжи: где и во сколько смотреть главный бой года?

Бой начнется поздно вечером.

24 октября в рамках турнира UFC 254 состоится главный бой этого года. Хабиб Нурмагомедов будет защищать чемпионский титул в поединке с Джастином Гэтжи. Бой начнется поздно вечером — около 02:00 по времени Астаны.

Это самое ожидаемое событие в мире единоборств 2020 года!

На пресс-конференции, которая прошла накануне, глава UFC Дейна Уйат сообщил, что они ждут нового рекорда по количеству проданных трансляций. Сейчас рекорд принадлежит бою Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора — этой поединок посмотрело 2,4 миллиона зрителей.

На сегодняшний день по линии международного онлайн-букмекера Parimatch коэффициент на победу Хабиба составляет 1.3, на победу Гэтжи — 3.9.

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