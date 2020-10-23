Воспитанники ВТШ присягнули на верность Родине

Присягнувшие на верность Родине прошагали торжественным маршем.

В Алматы около 120 воспитанников Военно-технической школы МО РК присягнули на верность Родине. Церемония состоялась на территории учебного заведения с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, передает zakon.kz.

Поздравить с важным событием пришли ветеран Великой Отечественной войны, академик, заслуженный работник народного образования Досмухамбет Кшибеков, генеральный директор Военно-технической школы МО РК генерал-лейтенант Болат Дарбеков, начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник Амантай Усербаев, председатель республиканского общественного союза ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Ардагер» Серикбай Баймулдинов, а также родители и родственники воспитанников.

С сегодняшнего дня вы обязуетесь с честью и достоинством защищать целостность и независимость нашего государства. Уверен, что вы будете достойно нести гордое звание защитника Отечества и неукоснительно следовать общевоинским уставам, – отметил полковник Амантай Усербаев.

После поздравительных слов был зачитан приказ о поощрении отличившихся воспитанников благодарственными письмами, грамотами и медалями.

Присягнувшие на верность Родине прошагали торжественным маршем, продемонстрировали свои навыки обращения со стрелковым оружием, а также навыки оказания первой медицинской помощи с эвакуацией раненых с поля боя.

Следует отметить, что для поступления в Военно-техническую школу Министерства обороны представителями местных органов военного управления проводится строгий отбор. Только в Алматинском филиале ежегодно обучение проходят более 600 воспитанников. Это самое большое количество выпускников в филиалах по всей стране.

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