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Опрос показал уровень доверия россиян Путину

Всероссийский телефонный опрос проводился 16-18 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше.

Фото : Pixabay23 октября 2020, 15:13

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В опросе фонда "Общественное мнение" отмечается, что "скорее не доверяют" главе государства 29% респондентов, еще 12% затруднились ответить. При этом 63% респондентов полагают, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 14% затруднились ответить.

Всероссийский телефонный опрос проводился 16-18 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.


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