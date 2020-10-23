Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации

Премьер-министр поручил внести проект обновленной редакции Госпрограммы "Цифровой Казахстан" для рассмотрения на заседании Правительства.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. Рассмотрены вопросы совершенствования госпрограммы "Цифровой Казахстан", цифровизации органов внутренних дел и создания цифровой карты земельных участков и инженерных коммуникаций, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами о проводимой работе выступили министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин, внутренних дел — Е. Тургумбаев, сельского хозяйства — С. Омаров, индустрии и инфраструктурного развития — Б. Атамкулов, энергетики — Н. Ногаев.

В апреле глава государства поручил проанализировать результаты работы по цифровизации в режиме чрезвычайного положения и пересмотреть "Цифровой Казахстан" с перераспределением выделенных средств.

В рамках решения поставленной задачи государственными органами, неправительственными организациями, специалистами ИКТ-сферы и представителями бизнес-сообщества выработаны 10 приоритетных направлений обновленного проекта "Цифрового Казахстана" (ранее было 5). Они включают цифровизацию сферы социальных отношений, создание технологической платформы "Индустрия 4.0" для энергетики и промышленности, технологических платформ AgriTech и Govtech, обеспечение качественной ИКТ инфраструктурой и информационной безопасностью, реализацию технологической платформы "Smart city", цифровые инструменты для повышения уровня безопасности граждан, "FinTech" и электронную торговлю, развитие искусственного интеллекта и создание инновационной̆ экосистемы.

Особое внимание в обновленной редакции госпрограммы уделено проектам по улучшению работы госорганов, систем здравоохранения и образования, расширению возможности FinTech сектора, разработке системы умных городов, развитию ИКТ-инфраструктуры.

В рамках цифровизации деятельности полиции предусмотрено создание Единой информационно-аналитической системы и модернизация Ситуационного центра МВД, интеграция различных каналов приема обращений граждан, "ковровое" покрытие системой системой видеонаблюдения областных центров, городов республиканского значения и столицы, реализация проекта "Цифровой полицейский", создание Комплексной системы безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы и реализация других мер.

По итогам цифровизации земельных ресурсов будет создана цифровая карта открытого пользования на всю территорию РК, электронное оказание услуг в сфере земельных отношений и архитектуры, сокращение сроков предоставления прав на земельные участки с 1 года до 20 дней, исключение госакта, землеустроительного проекта, а также земельной комиссии.

В целом, в рамках актуализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" дополнительно к текущим 125 мероприятиям выработаны новые 145 мероприятий, 3 индикатора и 41 показатель. Таким образом, обновленная версия госпрограммы предусматривает 15 индикаторов, 67 показателей и 270 мероприятий.

В результате реализации госпрограммы к 2025 году планируется перевести в онлайн-формат 100% государственных услуг, довести объем инвестиций в сферу цифровизации до 500 млрд тг, объем экспорта ИТ и электронной промышленности – до 200 млрд тг, способствовать созданию свыше 1 тыс. новых инновационных компаний и подготовке 100 тыс. ИТ-специалистов.

Премьер-министр поручил внести проект обновленной редакции Госпрограммы "Цифровой Казахстан" для рассмотрения на заседании Правительства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!