Власти Италии заплатят за переезд в живописную деревню

В настоящее время в деревне проживает всего 115 человек, 41 из которых старше 65 лет.

Молодых жителей хотят привлечь в итальянскую деревню Санто-Стефано-ди-Сессанио грантами на сумму в 52 тысячи долларов, передает zakon.kz со ссылкой на CNBC.

Живописная деревня находится на вершине холма в регионе Абруццо. В настоящее время в деревне проживает всего 115 человек, 41 из которых старше 65 лет. Жителей моложе 20 лет всего 13 человек.

Местный совет разработал инициативу по привлечению новых резидентов. Она включает предложение максимального гранта в размере 8000 евро в год в течение трех лет, выплачиваемого ежемесячно. Потенциальным резидентам предложат еще один грант - единовременную максимальную выплату в размере 20 000 евро, чтобы начать свой бизнес - туристический, спортивный, культурный, клининговый и др.

Совет предоставит резидентам недвижимость, по которой они будут платить только "номинальную" арендную плату. Претендентам должно быть от 18 до 40 лет. Заявители должны быть гражданами ЕС, или негражданами ЕС с долгосрочным видом на жительство, выданным на неопределенный срок.

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