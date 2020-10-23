Горячие новости
Читайте также

В алматинском хосписе у 30 человек выявили коронавирус

Начато эпидрасследование.

Фото : Vlast.kz23 октября 2020, 17:24

В алматинском хосписе у 30 человек выявили коронавирус, передает zakon.kz.

В пресс-службе алматинского Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг города сообщили, что в городском центре паллиативной помощи у 30 человек выявили коронавирус. Из них 6 заболевших - сотрудники центра, остальные - пациенты. Состояние всех зараженных удовлетворительное.

В Управлении здравоохранения Алматы отметили, что начато эпидемиологическое расследование.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты