Начато эпидрасследование.

В алматинском хосписе у 30 человек выявили коронавирус, передает zakon.kz.

В пресс-службе алматинского Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг города сообщили, что в городском центре паллиативной помощи у 30 человек выявили коронавирус. Из них 6 заболевших - сотрудники центра, остальные - пациенты. Состояние всех зараженных удовлетворительное.

В Управлении здравоохранения Алматы отметили, что начато эпидемиологическое расследование.

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