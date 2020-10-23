В алматинском хосписе у 30 человек выявили коронавирус
Начато эпидрасследование.
Фото : Vlast.kz23 октября 2020, 17:24
В алматинском хосписе у 30 человек выявили коронавирус, передает zakon.kz.
В пресс-службе алматинского Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг города сообщили, что в городском центре паллиативной помощи у 30 человек выявили коронавирус. Из них 6 заболевших - сотрудники центра, остальные - пациенты. Состояние всех зараженных удовлетворительное.
В Управлении здравоохранения Алматы отметили, что начато эпидемиологическое расследование.
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