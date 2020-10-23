В Алматы 511 водителей автобусов привлечены к ответственности

Водворено на штраф стоянку – 20 автобусов.

В Алматы во время проведения ОПМ “Автобус” были привлечены 511 водителей автобусов к ответственности, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, выявлено фактов нелегальной перевозки пассажиров по статье 463 КРКоАП 5 фактов, в том числе такси 1 факт. Выявлено нарушений (КРКоАП), совершенных водителями автобусов, всего 511, из них по статье 571 ч.2 и ч.3 “Нарушение Правил перевозок пассажиров, багажа и грузов” – 56 нарушений, по статье 572 ч.2 “Нарушение режима труда и отдыха” – 3 нарушений, по статье 590 ч.7 “Переоборудование без соответствующего разрешения” – 31 нарушение, по статье 590 ч.8 “Не прошедши предрейсовый техосмотр и медосмотр” – 22 нарушений, по статье 590 ч.9 “Не прошедший государственный или обязательный техосмотр” – 27 нарушений, по статье 591 “Пользование при управлений ТС телефоном или радиостанцией” – 189 нарушений, по статье 595 “Нарушение правил маневрирования” – 175 нарушений, по статье 596 ч.3 “Выезд на встречную полосу движения” – 4 нарушений, по статье 608 “Управление ТС в нетрезвом состоянии” – 1 нарушение, по статье 230 ч. 2 “Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании” – 5 нарушений.

Водворено на штраф стоянку – 20 автобусов, снято – 26 ГРНЗ, закрыто несанкционированных стоянок – 9, привлечено к административной ответственности должностных лиц автобусных парков – 6. Проверено автобусов на предмет соответствие состояние отопления, электрооборудования и тд – 49.

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