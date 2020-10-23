США уничтожили группу главарей "Аль-Каиды" в Сирии

Ударом американского беспилотника были убиты 15 лидеров "Аль-Каиды", отметили в Сирийском наблюдательном совете по правам человека.

Военно-воздушные силы США нанесли удар в сирийской провинции Идлиб по группе главарей террористической группировки "Аль-Каида", передает zakon.kz со ссылкой на DW.

Устранение этих лидеров Аль-Каиды" нарушит способность террористической организации к дальнейшей подготовке и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и невинным мирным жителям, - заявила представитель Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Бет Риордан.

При этом Риордан не уточнила число убитых. Но по данным базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), удар был нанесен с беспилотника. Были убиты 15 человек, включая боевика, ранее отвечавшего за безопасность в рядах "Исламского государства" и перешедшего на сторону исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", а также одного мирного жителя. Несколько человек получили ранения.

Удар, по данным правозащитников, был нанесен, когда боевики собрались для застолья в деревне Джакара в районе города Салькин, близ границы Сирии с Турцией.

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