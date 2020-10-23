Сколько политических служащих подали в отставку из-за коррупции подчиненных

Ожидается отставка еще 14 политических служащих.

Руководитель Департамента стратегии и оперативного управления Агентства по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов рассказал об итогах работы ведомства за 9 месяцев текущего года, передает zakon.kz.

Результаты по принятым год назад нормам об отставке и персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных - в отставку подали 9 политических служащих, к дисответственности привлечены 34 руководителя различного уровня. Ожидается отставка еще 14 политических служащих.

Уже с ноября будет осуществлен полноценный запуск антикоррупционной экспертизы проектов НПА. Координатором ее проведения будет – КазНУ им. Аль-Фараби.

17 октября вступили в силу новые антикоррупционные нормы, предусматривающие создание комплаенс-служб в национальных и частных компаниях; расширение круга субъектов коррупции за счет работников организаций с любой долей госучастия; полный запрет для госслужащих на дарение и получение подарков; ограничение совместной работы близких родственников.

В настоящее время 68% областных, городских и районных акиматов перешли на сервисную модель обслуживания.

В 93% сельских акиматов открыты connection-поинты и уголки самообслуживания. Бытовая коррупция напрямую зависит от условий приема граждан.

Благодаря Интерактивной карте уже 18 тысяч госучреждений страны открыли свои бюджеты на 11 трлн тенге.

Были приняты безотлагательные меры по сопровождению гуманитарной помощи - госорганами исполнено более 90% из 1300 рекомендаций общественников.

В период пандемии проведено свыше 170 антикоррупционных мониторингов, по итогам которых внесено 800 предложений в госорганы и организации.

Осуществлено 80 анализов коррупционных рисков, по которым исполнено свыше 1100 рекомендаций, с внесением поправок в 60 НПА.

Проектом Агентства "Сапалы Жол", ориентированным обеспечение качество автомобильных дорог, сэкономлено 13,8 млрд тенге, закладывавшихся ремонтные сметы.

3,6 млрд тенге бюджетных средств сэкономлено в результате совместного с акиматами мониторинга закупа компьютеров для дистанционного обучения школьников.

Комплексный мониторинг госзакупок за 9 месяцев текущего года предотвратил нерациональное использование более 13,5 млрд тенге, при этом, только

за сентябрь – 6 млрд тенге.

Таким образом суммарная экономия бюджета в результате аналитической превенции составила 32,7 млрд тенге. И все это, не выходя из кабинета и без уголовно-правовых инструментов.

Чуть ли не ежедневно выходя в прямые эфиры в социальных сетях, информационно-просветительскими штабами, проектными офисами "Adal kómek" и "Antikor. Live" обеспечено более 4,5 млн просмотров.

Основные показатели оперативно-следственной работы Антикора:

В отчетном периоде зарегистрировано 2140 преступлений.

При этом на 15% выросло количество тяжких коррупционных преступлений, пресечено 102 факта системной коррупции

и 154 факта незаконного вмешательства в дела бизнеса.

Сумма возмещенного ущерба составила 39,5 млрд тенге, значительно превысив годовые показатели прошлых лет. Сегодня это наш главный приоритет.

За 9 месяцев к уголовной ответственности за коррупцию привлечены 34 руководителя республиканского, 72 областного,

89 городского и районного уровней.

На сегодняшний день уже в 5 регионах выявили преступления (г. Алматы, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Павлодарская области).

Половина из находившихся в производстве электронных уголовных дел уже направлена в суд в порядке ускоренного досудебного расследования.

Будет автоматизировано формирование ведомственной статистики и кадрового учета.

Прорабатываются возможности внедрения современных технологий аналитической разведки, в том числе с применением искусственного интеллекта.

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