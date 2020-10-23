Генерал США заявил, что Грузия уже готова стать членом НАТО
Украине, по его словам, еще есть над чем работать, но в конце концов она сможет стать членом Альянса.
Фото : Pixabay23 октября 2020, 20:15
Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Грузия уже сейчас может войти в НАТО, а Украина к этому пока не готова, передает zakon.kz со ссылкой на "Европейскую правду".
Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени, - сказал Ходжес.
Он все же выразил уверенность, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш".
По мнению Ходжеса, Украина должна "пройти еще немного пути" и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.
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