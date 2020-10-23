Арсенал холодного оружия обнаружили у заключенных в Таразе

Осужденные хранили запрещенные предметы в тюремных холодильниках.

Пилы, молотки, ножи и самодельные резаки: в двух тюрьмах Тараза у заключенных обнаружили "арсенал" холодного оружия, передает zakon.kz.

Всего во время обысков найдены около 130 запрещенных предметов. Выяснилось, что осужденные хранили все это в тюремных холодильниках. С помощью служебных собак также удалось изъять 4 упаковки с веществом, которое имеет специфический запах. На территории колоний полицейские нашли и 162 мобильных телефона, 14 зарядных устройств, 12 наушников и 6 SIM-карт, говорится в сюжете AlmatyTV.

Главной целью проведения таких мероприятий является укрепление правопорядка в местах лишения свободы путем выявления и изъятия запрещенных предметов. С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения законности данного мероприятия и соблюдения прав осужденных, была обеспечена видеосъемка всех произведенных действий, - сообщил заместитель начальника областного Департамента уголовно-исполнительной системы КУИС МВД РК Бекболат Ескеев.

Всего с начала года зарегистрировано 80 фактов, когда из стен колоний арестанты бросали различные предметы. 51 человек задержан. Нарушителей теперь привлекут к дисциплинарной ответственности.

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