Число случаев COVID-19 в Испании может быть втрое выше официальных данных

Испания стала первой страной Европы, перешагнувшей порог в миллион случаев. Премьер-министр говорит, что эта цифра может быть в разы больше.

В Испании зафиксировали рекордные 20 986 случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев болезни достигло 1 026 281, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

При этом от коронавируса скончался 34 521 испанец. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что, так как выявляются далеко не все случаи болезни, настоящее их количество может составлять более 3 миллионов.

По его словам, для борьбы с пандемией нужно сделать больше, но он не объявил о новых мерах, только призвав граждан действовать ответственно.

Если мы не придерживаемся мер, мы подвергаем риску жизнь тех, кого наиболее любим. Что нам нужно сделать, это уменьшить мобильность и социальные контакты. Другого решения нет, - сказал Санчес во время телеобращения к испанцам.

Испания рассматривает введение комендантского часа из-за эпидемии. В некоторых регионах страны, в том числе в столице, ухудшилась ситуация с коронавирусом. Власти допускают ужесточение карантина.

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