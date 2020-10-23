Мужчина убил своего соседа на съемной квартире в Нур-Султане

Они были старыми знакомыми.

Мужчина зарезал своего соседа на съемной квартире в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Убийца скрылся с места преступления. В итоге суд дал ему всего полтора года тюрьмы. С мягким вердиктом не согласны родные погибшего. Ведь до сих пор доподлинно неизвестно, что произошло на месте преступления, говорится в сюжете AstanaTV.

27-летнего мужчину убил сосед по квартире. Они были старыми знакомыми и вместе снимали жилье в столице.

Он единственный мой сын, он моя опора, он моя надежда. Вся надежда была на нем, я одна осталась одна теперь. Отец у них умер, когда они были маленькие. Я его вырастила до таких лет, до такого возраста, чтобы какой-то, я не знаю, как сказать, мог его так жестоко убить, - рассказывает мать погибшего Алтынай Шотманова.

Трагедия произошла этим летом. В тот вечер оба мужчины вернулись домой после встречи с друзьями. Согласно материалам дела, сосед сына Алтынай был пьян. Он и зарезал друга ножом. И ушел с места преступления. Через сутки сам явился к полицейским с повинной. Что произошло между парнями в тот вечер до сих пор доподлинно неизвестно. В суде обвиняемый уверял, сосед по квартире его спровоцировал на убийство.

Подсудимый говорит, якобы это была самооборона, якобы он шел на него, но он же не нанес ему никаких ударов, правильно. На нем ни царапины, экспертиза все доказала, что нет никаких увечий на этом человеке, а он ножом получается, три ножевых ранения, - сообщила сестра погибшего Сания Исабекова.

Свидетелей нападения не было. В квартире парни были вдвоем. Поэтому суду пришлось опираться только на слова обвиняемого. В итоге дело переквалифицировали с "умышленного убийства" на "превышение мер самообороны". Подсудимому дали полтора года тюрьмы.

Доводы осужденного о том, что потерпевший проявлял агрессию, что он его там в квартире схватил, они ничем не опровергнуты. Он не должен по закону доказать свою невиновность. Это обвинение должно доказать. Все неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу подсудимого. Так гласит закон, - заявил судья специализированного межрайнного суда по уголовным делам Акмолинской области Арлан Косжанов.

Юристы же считают, что в этом деле достаточно отягчающих обстоятельств, которые должны были увеличить тюремный срок.

То, что подозреваемый был в алкогольном опьянении – это отягчающее обстоятельство. Это законом предусмотрено. И то, что он покинул место происшествия, то есть с места преступления скрылся, это тоже как бы сказать не в его пользу по закону, - утверждает адвокат коллегии адвокатов Нур-Султана Жандос Туяков.

Мать и сестра парня намерены обжаловать приговор в Верховном суде и добиться большего тюремного срока.

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