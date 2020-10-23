В США досрочно проголосовали 50 млн избирателей

При этом более 35 млн человек проголосовали по почте, а остальные - на участках. Больше всего американцев досрочно проголосовали в Техасе.

В США более 50 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента, передает zakon.kz со ссылкой на данные United States Elections Project.

При этом 35,3 миллиона проголосовали по почте, а 15,6 миллиона - придя на участки.

Отметим, что досрочно проголосовали около трети избирателей от общего ожидаемого количества проголосовавших на этих выборах - 150 миллионов человек. Это может быть рекордное количество поучаствовавших в голосовании в президентских выборах.

В то же время больше всего голосов досрочно отдали в штате Техас - почти 6,4 миллиона. В лидерах значатся также Калифорния (5,8 миллиона) и Флорида (4,8 миллиона).

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