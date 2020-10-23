Подросток чуть не погиб на стройке: Работодатели требуют забрать заявление

Он устроился на работу нелегально.

Трепанацию черепа и несколько операций перенес темиртауский подросток после несчастного случая на стройке, передает zakon.kz.

15-летний Улан устроился туда нелегально, чтобы помочь семье. Сейчас его работодатели требуют от родителей забрать заявление из полиции. Но мама парня просит наказать виновных по всей строгости закона, говорится в сюжете AstanaTV.

Улан упал со второго этажа строящегося дома. Юноша устроился туда разнорабочим нелегально, без разрешения родителей.

Мне звонит сын, плачет, просит приехать и говорит, что ему больно. "Мама, я в больнице. Не спрашивай. Ма, приезжай мне плохо очень, - рассказывает мать пострадавшего Зауреш Тойлыбаева.

Назар Доненбаев - друг Улана. Рассказал, что они давно искали подработку. На этой стройке обещали 4000 тенге в день за уборку строительного мусора. Ни копейки за тяжкий труд, к слову, юноши до сих пор не получили. В тот злополучный день они складировали отходы, и на втором этаже Улан, видимо, оступился.

Там дверей-окон нет, так как стройка. Я спиной к нему стоял. Минуты 2 проходит, слышу грохот, повернулся. А его нет нигде. А мы были на 2 этаже как раз. Смотрю вниз, и все он упал и уже лежит внизу. Технику безопасности они должны были рассказать, чтобы вот всего этого не было, - говорит Доненбаев.

Начальники стройкомпании сами отвезли пострадавшего в больницу, рассказал Назар. Затем взялись за родителей ребенка, чтобы те забрали заявление. Оправдывались, что не знали, что парень несовершеннолетний.

Вы не могли хотя бы дать ребенку каску? Разве вы не могли этого сделать? Он просто посмеялся и скал: Да какая там каска? Просили забрать заявление. Как ребенок, что с ним? Им наплевать, - заявила Тойлыбаева.

Пострадавшему подростку провели трепанацию черепа, у него отек мозга. Впереди длительное лечение и новые операции. В полиции возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Несовершеннолетний находится на излечении. По результатам будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Направлен запрос для проведения расследования в инспекцию труда, - сообщил пресс-секретарь ДП Карагандинской области Жанатай Сембеков.

Родители Улана просят полицию о справедливом расследовании дела, проверить трудовые договоры всех рабочих на стройке. Сегодня Улан впервые за неделю пришел в себя. Родные надеются, что он полностью восстановит здоровье и обязательно осуществит свою мечту – стать врачом.

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