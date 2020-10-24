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В Нур-Султане проведут антитеррористические учения

Целью мероприятия является отработка практических навыков по пресечению акта терроризма на объектах жизнеобеспечения.

Фото : zakon.kz.24 октября 2020, 07:15

24 октября текущего года в период с 08.00 до 13.00 часов Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории насосно-фильтровальной станции ГКП "Астана Су Арнасы" (ул.Жансугурулы,7) планируется проведение планового антитеррористического учения "Нур-Султан—Антитеррор-2020", сообщает zakon.kz.

Целью мероприятия является отработка практических навыков по пресечению акта терроризма на объектах жизнеобеспечения, реализация мероприятий по минимизации и ликвидации его последствий.

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.
Предусмотрены меры ограничения, в т.ч. по движению автотранспорта в районе насосно-фильтровальной станции по ул. Жансугурулы от ул. Кудайбердыулы.

В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом




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