ВОЗ предлагает в борьбе с алкоголизмом равняться на Казахстан и страны СНГ

В странах Европейского союза на душу населения в возрасте старше 15 лет приходится более двух бутылок вина в неделю.

Страны СНГ уже к 2025 году смогут на 10 процентов сократить уровень злоупотребления алкоголем, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщают из европейского бюро ВОЗ, отмечая, что постсоветские государства стали своего рода пионерами в реализации экономически эффективных мер по борьбе с алкоголизмом.

Эксперты отмечают, что страны СНГ, особенно в Восточной Европе, на протяжении многих веков отличались высоким уровнем алкоголизма среди населения, да и сегодня многие жители региона по-прежнему злоупотребляют спиртным. Власти стран СНГ – Казахстан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – серьезно взялись за решение этой проблемы.

Они в частности, повысили акцизы на алкогольную продукцию. Была регламентирована реклама спиртного, ограничен физический доступ к местам продажи алкоголя, - чтобы не было возможности "купить бутылку" на любом углу.

Такая стратегия уже принесла свои плоды. Только за период с 2010 по 2016 гг. суммарное потребление алкоголя на душу населения снизилось во всем регионе.

Страны СНГ являются "первопроходцами" в реализации определенных мер алкогольной политики, таких как установление минимальной стоимости единицы алкоголя или полный запрет на маркетинг алкогольной продукции…, – заявила представитель ВОЗ Нино Бердзули.

При этом многие из постсоветских стран, как отмечают в ВОЗ, внедряют оптимальные по затратам решения. Их стратегии не требуют огромных ресурсов, а, наоборот, приводят к пополнению государственной казны.

В ВОЗ призывают другие страны, входящие в Европейский регион ВОЗ, активно внедрять опыт СНГ в борьбе с алкоголизмом, и предлагают ознакомиться с докладом, подготовленным по результатам рабочего совещания ВОЗ, проходившего 4-5 декабря 2019 г. в Москве. В докладе отражены успехи и трудности, возникшие в ходе реализации мер по ценообразованию, маркетингу и маркировке алкогольной продукции. В документе описаны пути борьбы с оборотом "неучтенного алкоголя", в том числе так называемой самогонки.

Напомним, что под эгидой европейского бюро ВОЗ был принят План действий по снижению уровня злоупотребления алкоголем на 2012-2020 гг. Однако, как отмечают эксперты, в 30 странах Европы его осуществление не привело к заметному сокращению масштабов пьянства. В регионе от последствий неумеренного потребления алкогольных напитков ежегодно умирают 290 тысяч человек. В странах Европейского союза, а также в Норвегии и Швейцарии на душу населения в возрасте старше 15 лет приходится более двух бутылок вина в неделю. Но это средний показатель, а если исключить из него непьющих, то он составит три бутылки на человека. Такой объем спиртного, по мнению медиков, опасен для здоровья.

Недавно под эгидой ВОЗ была разработана программа работы ВОЗ на 2020–2025 годы, в которой, среди прочего, намечены новые задачи по борьбе со злоупотреблением алкоголем. Международные эксперты надеются, что опыт и достижения стран СНГ внесут важный вклад в ее реализацию.

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