За прошедшие сутки в Казахстане 73 человека выздоровели от КВИ

Всего в стране выздоровели – 105 566 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. В разрезе регионов

город Нур-Султан - 9

город Алматы - 4

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 3

Атырауская область - 6

Карагандинская область - 10

Костанайская область - 9

Павлодарская область - 18

Северо-Казахстанская область - 8

Туркестанская область - 4 Всего в стране выздоровели – 105 566 человек от COVID-19.

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