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За прошедшие сутки в Казахстане 73 человека выздоровели от КВИ

Всего в стране выздоровели – 105 566 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.24 октября 2020, 08:15

За прошедшие сутки в Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов
город Нур-Султан - 9
город Алматы - 4
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 3
Атырауская область - 6
Карагандинская область - 10
Костанайская область - 9
Павлодарская область - 18
Северо-Казахстанская область - 8
Туркестанская область - 4

Всего в стране выздоровели – 105 566 человек от COVID-19.


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