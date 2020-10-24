За прошедшие сутки в Казахстане 73 человека выздоровели от КВИ
Всего в стране выздоровели – 105 566 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.24 октября 2020, 08:15
За прошедшие сутки в Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 9
город Алматы - 4
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 3
Атырауская область - 6
Карагандинская область - 10
Костанайская область - 9
Павлодарская область - 18
Северо-Казахстанская область - 8
Туркестанская область - 4
Всего в стране выздоровели – 105 566 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5045131-6ad28311fc759b987af81e77b243bfb9
Сейчас читают